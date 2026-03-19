Scelte, dubbi e recuperi: il Napoli prepara la volata

La sfida di Cagliari è solo un passaggio chiave dentro un percorso più ampio. Dopo la gara, infatti, la sosta per le nazionali permetterà a Conte di recuperare pedine fondamentali come Di Lorenzo, Vergara e forse Neres, mentre restano più lunghi i tempi per Rrahmani.

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Non mancano i dubbi di formazione. In difesa, ballottaggio aperto sul centrodestra, con Beukema non del tutto convincente ma ancora favorito. Possibile anche un piano alternativo con difesa a quattro, anche se il sistema principale resta confermato.

Davanti, Hojlund è ormai un punto fermo, mentre McTominay interpreta sempre più spesso il ruolo di seconda punta. Il Napoli che vuole Conte è intenso e verticale, pronto ad aggredire gli avversari fin dal primo possesso.

Capitolo portiere: il duello tra Meret e Milinkovic resta aperto, ma l’azzurro sembra avanti. Intanto Meret spera anche nella Nazionale, dove però la concorrenza è alta.

Obiettivo: vincere subito e presentarsi alla volata finale con ambizioni intatte.

Fonte: Il Mattino