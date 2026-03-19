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“NAPOLI PREMIER”. Azzurri british. Antonio si affida agli ex di City, Brighton e United

By Giuseppe Sacco
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Conte è pronto a lanciare Gilmour, McTominay e De Bruyne insieme con Hojlund domani contro il Cagliari

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Tre Premier al governo

 

Napoli stile british: c’erano un ex del City, De Bruyne, un fuoriclasse senza tempo e senza età che dopo oltre quattro mesi di stop e un rodaggio molto veloce e soprattutto illuminante è candidato a rientrare dal primo minuto; un trattore venuto dallo United, McTominay, il secondo cannoniere della squadra, un concentrato di forza, intensità e intelligenza pura in entrambe le fasi; e per finire un ex del Brighton, Gilmour, un regista rapido e scaltro, un equilibratore capace di verticalizzare e catturare palloni, organizzando possessi e riconquiste. Tre uomini venuti dalla Premier League, gente abituata a ritmi vertiginosi e giornate da duri, per ispirare il gioco e attivare il quarto Premier, il governatore dell’attacco, Hojlund. Il capobomber del gruppo, trascorsi allo United e caccia a un record personale sempre più vicino e che risale proprio alla prima stagione sulla sponda Red di Manchester (16 gol: è a quota 14). Conte si affiderà a loro, innanzitutto al gruppo dei signori d’Oltremanica per mettere le cose in chiaro anche a Cagliari, terra complicatissima e mai di conquista per nessuno: squadra organizzata, gagliarda, giovane e proprietaria di una verve pari a quella del suo allenatore, Fabio Pisacane, allenatore made in Napoli pronto al suo derby personale.  

 

Fonte: CdS

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