Napoli, ancora dalla Spagna un nuovo nome per la fascia! – SKY

Lontani i tempi del calciomercato, ma non abbastanza. Giovanni Manna e il Napoli sono già a lavoro per la sessione estiva e portare nuovi innesti sotto le pendici del Vesuvio in vista della prossima stagione. Diversi gli infortuni di quest’anno che hanno spesso lasciato scoperto il Napoli in determinati ruoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Hugo Rincon, terzino destro classe 2003 di proprietà dell’Atletico Bilbao, attualmente in prestito al Girona. Dopo la telenovela Juanlu Sanchez il Napoli continua a guardare in Spagna.

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Rincon è giovane, duttile e con ampi margini di crescita, Ad oggi 25 presenze con 1 gol e 1 assist, ma piace in generale per le prestazioni di grande livello. La trattativa tra il Napoli e l‘Atletico Bilbao è ancora in una fase preliminare, le parti non hanno ancora avviato un dialogo formale per definire un’offerta concreta.