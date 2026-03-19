SASSUOLO, ITALY - AUGUST 23: Scott McTominay of SSC Napoli looks on during the Serie A match between US Sassuolo Calcio and SSC Napoli at Mapei Stadium Citta del Tricolore on August 23, 2025 in Sassuolo, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
NewsCalcioNapoli

McTominay trascina il Napoli: senza di lui tutto cambia

By Vincenzo Buono
0
McTominay ha saltato quattro partite di fila, dopo aver dominato per un tempo a Genova. Zoppicando, stringendo i denti, strappando tra le linee nonostante il dolore al gluteo e al flessore. L’infiammazione si è riacutizzata a Marassi, ma prima di lasciare il campo all’intervallo, Scott aveva imbastito la rimonta azzurra, propiziando il pari di Hojlund prima di colpire da fuori per il 2-1. Poi niente Roma e Atalanta, il Napoli che frena clamorosamente e l’obiettivo Champions che sembra sul punto di poter sfumare: senza McTominay, infatti, il Napoli non aveva mai vinto fino a poche settimane fa. E anche a Verona ha rischiato tantissimo, se non fosse arrivato il guizzo all’ultimo secondo di Lukaku. Perché Scott fa tutto: qualità e quantità, recupera palla e affonda, dribbla, strappa, si inserisce, ma è anche il primo a difendere in avanti, a riaggredire con quella forza fisica fuori dal comune. Nella mediana a due, poi, ha mostrato anche abilità e disinvoltura in impostazione, cosa che non si era mai vista nel suo primo anno in Italia.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta dello Sport
Potrebbe piacerti anche
News

Assalto Napoli, ecco la nuova mediana

Calcio

Cagliari-Napoli: si avvicina il match

News

Nuovo Maradona – La ristrutturazione del terzo anello e l’implementazione dei…

Interviste

“Serie A, lotta scudetto chiusa! Mondiali? Serve pensare anche ai settori…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.