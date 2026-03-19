Maragon sul futuro di Lukaku

L’ex calciatore Luciano Marangon è intervenuto nel corso di Maracanà su TMW Radio, ecco le sue parole:

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Il Napoli farebbe bene a tenere Lukaku o farebbe bene a prendere un altro attaccante?

“Nel mondo ci sono giocatori fra i migliori che hanno quarant’anni, quindi lui a trentatré anni potrà essere ancora utile. Per le coppe europee di certo bisognerà qualcosa in più, dato che quest’anno le cose non sono andate bene. Di certo sul mercato bisognerà fare qualcosa per rendere la squadra competitiva anche in ambito internazionale”.

Zirkzee dove lo vedresti bene per un eventuale ritorno in Italia?

“Io lo vedrei bene in qualsiasi squadra di vertice. Mi chiedo perché al Manchester United, anche nei momenti in cui ha potuto giocare, non sia riuscito a fare la differenza. Del resto anche ora che la squadra si è ripresa è rimasto ai margini. Non so se sia una questione caratteriale, dato che non lo conosco personalmente, ma quello che aveva fatto a Bologna era stato di alto livello”.

Il Milan farebbe bene a cedere Leao al termine di questa stagione?

“Leao mi sembra il Balotelli di turno. Giocatori che hanno la qualità ma non hanno la testa. Ha sempre inciso per una partita, ma poi per le due successive no. Francamente non può essere un elemento per una squadra che vuole raggiungere obiettivi importanti”.