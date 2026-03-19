Live Europa League, il Bologna vola ai quarti: 3-4 alla Roma!

Ottavi di finale al cardiopalma all’Olimpico di Roma, il Bologna va avanti 1-3 e si fa rimontare. Ai supplementari il Bologna di Italiano ritrova il gol del vantaggio del definitivo 3-4 ed elimina la Roma di Gasperini.
Di seguito il tabellino della gara:
Roma-Bologna 3-4 (1-1all’andata)
MARCATORI: 22′ Rowe (B), 32′ Ndicka (R), 45+2′ rig. Bernardeschi (B), 58′ Castro (B), 68′ Malen rig. (R), 80′ Pellegrini (R), 111′ Cambiaghi (B).
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik (dal 109′ Zaragoza), Koné (dal 20′ Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli (dal 105′ El Aynaoui), El Shaarawy (dal 57′ Robinio Vaz); Malen. All.: Gasperini.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik (dal 73′ Casale), Lucumì, Joao Mario; Freuler (dal 114′ Heggem), Pobega (dal 91′ Moro); Bernardeschi (dall’80’ Orsolini), Ferguson, Rowe (dal 73′ Cambiaghi); Castro (dal 73′ Dallinga). All.: Italiano.
ARBITRO: Kovacs.
AMMONITI: Celik, Gasperini (all.) Mancini (R); Vitik, Zortea, Lucumì, Freuler , Ferguson (B).
ESPULSI: –