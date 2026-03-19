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La nuova posizione di De Bruyne, dal primo minuto dopo quasi cinque mesi

By Emilia Verde
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Il Napoli ed il Cagliari si affronteranno domani per la trentesima giornata di campionato di Serie A, e dati i vari rientri dopo gli infortuni, mister Conte potrà contare su pezzi importanti come De Bruyne, dal primo minuto stavolta. Il Corriere dello Sport scrive: “Domani a Cagliari ci saranno tutti e non saranno soli: Conte studia, immagina, pensa. Gioca a scacchi muovendo pedine e pedoni, alfiere e torre. E re: De Bruyne agirà ancora sulla trequarti, nel tandem da varare alle spalle di Hojlund. E lo farà dall’inizio: il grande ritorno dal primo minuto dopo 146 giorni. Quasi cinque mesi”.

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