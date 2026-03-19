La nuova faccia del Diego Armando Maradona -Il Mattino

Spuntano altri grafici del nuovo Stadio Diego Armando Maradona, pronto a cambiare in faccia per guardare avanti e soprattutto per approfittare degli Europei 2032, con la speranza che anche Napoli con il suo nuovo stadio riesca a farne parte.

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Come riporta l’edizione da Il Mattino, il cuore della rivoluzione sarà nel terzo e quarto lotto.

Il Maradona cambierà volto con la rimozione della pista d’atletica, spalti più vicini al terreno di gioco e visibilità completamente ripensata. La progettazione geometrica delle gradinate sarà sviluppata secondo criteri di visuale ottimale, con verifica delle linee di vista e dei valori di “C-value”, garantendo da ogni posto a sedere la completa visibilità del terreno di gioco.

Si partirà con due settori “pilota” – curva e distinti – per testare le nuove soluzioni, prima di estendere l’intervento a tutto il primo anello. L’obiettivo è offrire un’esperienza simile ai grandi stadi europei: maggiore coinvolgimento, migliore acustica e comfort superiore per gli spettatori. Il risultato sarà quindi uno stadio più moderno, intenso e conforme agli standard UEFA più elevati.

Ulteriore intervento significativo riguarderà la copertura dello stadio. Si cercherà di estendere maggiormente quest’ultima per aumentare la superficie di gradinate protette dagli agenti atmosferici;

migliorare il comfort degli spettatori, in particolare nei settori più esposti;

garantire continuità architettonica e strutturale con la copertura esistente;

preservare le condizioni di illuminazione naturale e aerazione del campo di gioco;

limitare l’impatto visivo e strutturale sull’impianto esistente.