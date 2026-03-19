Insigne show: gol e assist trascinano il Pescara

Protagonista assoluto del match tra Pescara ed Entella, giocato ieri e chiuso con il risultato di 3-0 per i padroni di casa, è Lorenzo Insigne, autore di una prestazione totale. L’ex Napoli non agisce più da semplice esterno, ma interpreta il ruolo di regista offensivo, muovendosi su tutto il fronte e dando ritmo alla manovra.

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Il suo contributo è determinante: firma un gol e serve due assist, risultando decisivo già nel primo tempo con il passaggio vincente per Cagnano e quello per Caligara, arrivato pochi minuti dopo il suo ingresso.

Nella ripresa arriva anche la gioia personale: Insigne chiude i conti con il tris, sfruttando una deviazione e battendo il portiere sotto la curva Nord.

Una prova completa, fatta di qualità, visione e leadership: tutto passa dai suoi piedi.

Fonte: Corriere dello Sport