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Incidente Noa Lang, il giocatore sarà operato a Liverpool

By Emilia Verde
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L’infortunio terribile di Noa Lang durante Liverpool-Galatasaray di Champions è ancora negli occhi di chi, da vicino, ha assistito a quel bruttissimo impatto dell’ex Napoli sui cartelloni pubblicitari di Anfield. Un impatto tremendo che ha finito per provocargli un taglio netto del pollice della mano destra. Si era capito fin da subito che era successo qualcosa di grave. Il volto dei fotografi a bordocampo, di Szoboszlai, e di coloro i quali si sono subito avvicinati al giocatore spaventati dalle sue urla, è tutto un programma.

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I sanitari in campo hanno immediatamente soccorso Lang trasportato in barella al vicino ospedale di Liverpool. Ebbene poco dopo è stato lo stesso Galatasaray nella notte a comunicare le condizioni del giocatore ricoverato in Inghilterra: “Durante il secondo tempo della stessa partita, il nostro calciatore Noa Lang ha subito un infortunio che ha provocato un profondo taglio al pollice destro. Dopo la partita, è previsto che a Liverpool, nelle prossime ore, venga sottoposto a un intervento chirurgico con la partecipazione del nostro staff medico”.

Fonte Fanpage

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