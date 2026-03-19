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Impossibile lasciare fuori Kevin, contro il Cagliari dal primo minuto

By Emilia Verde
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Il Napoli affronterà domani il Cagliari in trasferta per la trentesima giornata di campionato di Serie A, e per Conte sarà impossibile lasciare fuori Kevin De Bruyne. Il Corriere dello Sport scrive: “Si vedrà. Si vedrà con più dovizia di particolari oggi alla rifinitura. E nel frattempo, l’analisi logica: impossibile lasciare fuori Kevin quando gioca da KDB: gli è bastato poco, facciamo anche un attimo a riprendersi la scena, è questione di Dna. Contro il Lecce è entrato, s’è sistemato a galleggiare sulla trequarti alle spalle di Hojlund e ha cominciato a dialogare con tutti dispensando grandi concetti e movimenti chiave per legare il gioco, innescare le punte e liberare Gilmour insieme con McTominay”.

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