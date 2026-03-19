Il pensiero di Fabbroni (Leggo): “Ecco dove KDB rende meglio. Opens Var è limitato ad episodi”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: “Tornano i Fab4? Non credo che la trasferta di Cagliari ricostituisca questo sistema. I Fab4 inizialmente erano pensati in un 4-1-4-1, ma ora questo modulo è archiviato. Un po’ perché siamo in un momento topico della stagione, un po’ perché De Bruyne rende molto meglio nella posizione in cui sta giocando. Penso che la posizione di KDB in zona offensiva è quella ideale che non gli comporta neanche un dispendio particolare di energie. La Champions? Ci sono dei risultati che non resistono a certe tensioni. Se andiamo a guardare bene, le squadre che vanno in fondo alla Champions sono sempre le stesse. Stavolta c’è questo Sporting che il Napoli ha battuto, anche con semplicità. Mi sono divertito abbastanza a vedere Sporting-Bodo, con un ritmo alto. Il Bodo non è ancora strutturato per resistere a questi ritmi. Il Real è sempre quello, il PSG sta tornando fuori. Barcellona-Newcastle può essere interessante come partita, anche se i blaugrana hanno giovani che possono cambiare la gara. La partita più in bilico è Galatasaray-Liverpool. Open VAR? Chi ha pensato questa trasmissione ha voluto fare un programma con taglio giornalistico, ma quello che viene fuori è qualcosa di differente. Se Open VAR diventa un terreno di approfondimento reciproco può essere interessante. Ma deve essere priva di filtri e censure. Il vero Open VAR sarebbe quello di aprire i microfoni degli arbitri a partita in corso, come nel rugby. Bisogna rendere tutto più semplice e trasparente. Il regolamento non si può mettere sotto i piedi per interpretazione ad personam fatto dal varista o da altri. Il sistema arbitrale a comportarsi in un determinato modo. Bisogna abituare un tifoso al mancato fischio su certi contrasti. Servono poche regole e chiare”

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