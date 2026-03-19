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Gazzetta – Ora c’è abbondanza a centrocampo tranne un piccolo dubbio

By Giuseppe Sacco
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Cose che succedono nelle migliori famiglie: “litigare” – si fa per dire, per un posto in squadra. Adesso si può, perché sono tornati in tanti, non certo tutti, e almeno Conte avrà “problemi” di scelta: a Cagliari, venerdì, arriveranno con una luce diversa De Bruyne e McTominay; ci sarà Anguissa con qualche giorno di preparazione in più nelle gambe; e a centrocampo, volendo, si può persino esagerare con il turnover, nella speranza di poter contare presto anche su Lobotka, ancora in dubbio per la prossima. Sulla via del recupero c’è pure Juan Jesus, che però spera di farcela. Poi, dopo la sosta della nazionali, è possibile anche il recupero di capitan Di Lorenzo. Ma la testa, adesso, è solo al Cagliari.  Fonte: Gazzetta

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