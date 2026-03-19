Adnkronos News

Festa del papà, Salvini fa gli auguri e posta la foto di Nathan della famiglia del bosco

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Auguri a tutti i papà. Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai”. Così Matteo salvini in un post pubblicato oggi, 19 marzo, su Facebook. 

Factory della Comunicazione

Il vicepremier e ministro ha accompagnato il suo messaggio con una foto di Nathan Trevallion, il papà della famiglia del bosco. “E un pensiero particolare a chi, da mesi, lotta per poter stare con i propri bambini e a tutti i papà separati che soffrono ma, per amore dei loro figli, non si arrendono”, conclude.  

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Incidente a Viterbo, si scontrano treno e pullman al passaggio a livello: studenti…

Adnkronos News

Barzaghi (EssilorLuxottica): “Poco tempo all’aperto, miopia in aumento tra i…

Adnkronos News

Ucraina, Russia: “Colloqui sospesi a causa della guerra in Iran”

Adnkronos News

Iran, Joe Kent nel mirino dell’Fbi: indagine su diffusione informazioni…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.