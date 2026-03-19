Adnkronos News

Farmaceutica, Alparone (Lombardia): “L’innovazione sceglie Milano”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Quando le aziende che fanno innovazione e ricerca, soprattutto nel campo farmaceutico, scelgono la Lombardia per la propria sede, c’è un motivo: è l’ecosistema lombardo, fatto di università, istituti clinici e istituzioni che permettono di trovare l’ambiente ideale in cui la loro competitività, anche a livello mondiale, trova la propria affermazione”. Così Marco Alparone, vice presidente e assessore al Bilancio e finanza della Regione Lombardia, partecipando a Milano all’inaugurazione dei nuovi uffici di Regeneron in Italia, con cui la farmaceutica biotech conferma la volontà di continuare a investire nel Paese nell’ambito della strategia di espansione internazionale avviata nel 2021.  

Factory della Comunicazione

Alparone evidenzia poi l’importanza del capitale umano “delle aziende con un forte valore di innovazione e di ricerca. Ci sono tantissimi giovani, spesso più donne che uomini – osserva – che hanno delle elevatissime competenze. Questi sono gli esempi di quel capitale umano che non va via. Sceglie Milano, la sceglie per rimanere e per investire il proprio talento”, conclude Alparone. 

salute

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

World Water Day, Sanpellegrino lancia Fonte

Adnkronos News

Combattenti russi in Europa, un rischio che non possiamo ignorare. Parla il ministro…

Adnkronos News

Nordio all’Adnkronos: “Troppe fake su riforma. Bettini nostro miglior…

Adnkronos News

Milano Cortina, rubate tavole da snowboard al doppio oro paralimpico Perathoner

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.