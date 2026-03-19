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Fab Four e pressione scudetto: Conte sfida il Cagliari

Il Napoli ritrova le sue stelle e punta a mettere pressione all’Inter

By Guido Russo
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Antonio Conte vuole risposte immediate. Contro il Cagliari, il Napoli si presenta con una possibile novità importante: il ritorno dal primo minuto di McTominay e De Bruyne, insieme nel cuore di una squadra che prova a ritrovare identità e continuità. Non accadeva da ottobre, e non è un esperimento: gioca chi sta meglio, senza margine per prove.

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A centrocampo spazio ancora a Gilmour, mentre davanti prende forma un attacco tecnico e dinamico. Sorprende invece la panchina pesante, con Lobotka, Anguissa e Lukaku pronti a subentrare. Una scelta forte, che segna la fine dell’emergenza e rilancia le ambizioni per il finale di stagione.

L’obiettivo è chiaro: arrivare alla sosta con 62 punti e mettere pressione all’Inter, impegnata a Firenze. Conte chiede un Napoli aggressivo, capace di pressare alto e indirizzare subito la gara. Il modulo resta il 3-4-2-1, con possibili variazioni a gara in corso.

Fonte: Il Mattino

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