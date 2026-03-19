Europa League – Bologna da follia! Roma ko 4-3, emiliani ai Quarti

Impresa folle del Bologna, che espugna Roma per 4-3 nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League ai tempi supplementari dopo l’1-1 dell’andata, aggiudicandosi il derby italiano, e vola ai quarti di finale. Partita bellissima all’Olimpico fino all’ultimo respiro. Emiliani in vantaggio con Rowe, pareggio della Roma con Ndicka ma Bernardeschi allo scadere del primo tempo riporta avanti gli ospiti su rigore. Nella ripresa gastro trova il terzo gol del Bologna, sembra tutto fatto ma la Roma riacciuffa il pareggio con il rigore di Malen e Pellegrini. Si va ai supplementari dove arriva la zampata decisiva di Cambiaghi che riporta avanti il Bologna e regala la squadra di Italiano la qualificazione ai quarti, dove ad attenderli ci sarà la delicata sfida contro l’Aston Villa

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