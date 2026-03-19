Euro 2032, Manfredi: “Necessario restyling Maradona: avrà i suoi benefici anche per la città!”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc a margine dell’inaugurazione del murales al Maradona di Jorit per fare il punto della situazione sul restyling dell’impianto cittadino in vista di Euro 2032. Ecco le sue dichiarazioni, riprese dal portale TuttoNapoli:

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“Noi dobbiamo riqualificare lo Stadio Maradona, questo è l’obiettivo dell’amministrazione Comunale. Noi vogliamo cogliere l’occasione degli Europei per riqualificare lo Stadio Maradona che è un bene della città e renderlo più fruibile e sicuro a misura anche del tifoso. All’impianto servono interventi di manutenzione straordinaria e il nostro desiderio è quello di valorizzare un bene della città come lo Stadio di Fuorigrotta. Noi ce la metteremo tutta e andremo avanti!

Quello che inauguriamo oggi è un dono che l’artista Jorit ha voluto fare alla città di Napoli. È una rappresentazione dei tanti campioni che hanno contribuito ai successi del SSC Napoli e, di conseguenza, della città di Napoli. Ovviamente è una cosa bella che contribuisce anche al progetto di riqualificazione della parte del nostro stadio“.