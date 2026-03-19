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Euro 2032, ass. Cosenza: “Napoli ancora pienamente in corsa per la manifestazione!”

By Riccardo Cerino
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Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni – riprese dal portale TuttoNapoli – ai microfoni di Radio Crc riguardanti lo stadio Maradona e la possibilità che ospiti alcune gare di Euro 2032:

“Siamo appena usciti dalla riunione con i vertici della FIGC per discutere di tutti i punti centrali del nostro progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona. Nel corso della riunione da parte dei rappresentanti della FIGC ci sono state chieste alcune modifiche e correzioni del nostro piano di progettazione. Il tema adesso rimane quello di presentare un progetto entro la data del 31 luglio del 2026.
Napoli è ancora pienamente dentro la corsa per essere una delle cinque città che ospiterà le partite di Euro 2032. Ad ottobre noi sapremo i nomi delle cinque città italiane che ospiteranno gli Europei, fino a quel momento Napoli è ancora in corsa.

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A maggio faremo un altro incontro con la UEFA per presentare un progetto definitivo e approvato della riqualificazione del Maradona. I rappresentanti della FIGC ci hanno chiesto delle piccole correttive al nostro progetto, soprattutto sugli spalti e sulla divisione dei flussi. Queste sono problematiche che noi risolviamo in una settimana.
Il discorso è tutto concentrato se riusciremo entro il 31 luglio 2026 a presentare un progetto approvato e a quel punto saremo ancora in lizza, se, invece, non sarà così, allora non lo saremo. I rappresentanti della FIGC mi sono sembrati molto cordiali e disponibili. Dopo di che, se vogliono avere la soddisfazione di bocciare un professore universitario, lo possono fare tranquillamente (ride; ndr)”.

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