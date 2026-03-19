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Emergenza medica per Chuck Norris, l’attore ricoverato alle Hawaii

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Paura per Chuck Norris. Da quanto apprende ‘TMZ’ da fonti a conoscenza diretta, l’attore è stato ricoverato in un ospedale alle Hawaii in seguito a “un’emergenza medica sull’isola di Kauai”. Il sito d’intrattenimento però non conosce la natura dell’emergenza. Al momento sembrerebbe che Norris sia di buon umore. 

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L’attore ha compiuto 86 anni lo scorso 10 marzo e ha festeggiato l’occasione pubblicando sui social media un video in cui si allena con un istruttore. 

 

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