Dramma Lang: infortunio grave e stagione in bilico

Il bruttissimo infortunio, poi la notte di attesa. Noa Lang ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi dopo quanto accaduto ieri sera a Liverpool. «Queste merd*** accadono» ha scritto sempre col sorriso il calciatore olandese del Galatasaray, in prestito dal Napoli.

Il bruttissimo infortunio, poi la notte di attesa. Noa Lang ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi dopo quanto accaduto ieri sera a Liverpool. «Queste merd*** accadono» ha scritto sempre col sorriso il calciatore olandese del Galatasaray, in prestito dal Napoli.