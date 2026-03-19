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Dramma Lang: infortunio grave e stagione in bilico

By Vincenzo Buono
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Il bruttissimo infortunio, poi la notte di attesa. Noa Lang ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi dopo quanto accaduto ieri sera a Liverpool. «Queste merd*** accadono» ha scritto sempre col sorriso il calciatore olandese del Galatasaray, in prestito dal Napoli.

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Una vicenda che ha superato anche i confini del campo: il club turco, infatti, ha immediatamente mosso accuse contro il Liverpool per l’incidente di Lang, ma l’organismo calcistico internazionale ha fatto sapere che « rivedrà l’assetto a bordo campo, compresi i tabelloni a led, in tutte le prossime partite per identificare eventuali rischi analoghi e chiedere ai club di adottare le misure appropriate, se necessario» si legge da una nota ufficiale.
Il calciatore, nel frattempo, andrà valutato nuovamente nei prossimi giorni per evitare guai peggiori, ma non è da escludere che non torni a giocare nel finale di questa stagione.
Fonte: Il Mattino
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