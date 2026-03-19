Da Castellammare di Stabia alla sfida al ‘suo’ Napoli: tutto su Sebastiano Esposito

Il vizio di famiglia è sempre il gol. Sebastiano Esposito, si legge sul quotidiano Il Mattino, è il secondo di tre fratelli cresciuto a pane e pallone. Salvatore – il primo – è un centrocampista della Sampdoria, mentre Pio – l’ultimo – è l’astro nascente del calcio italiano e attaccante dell’Inter. E Sebastiano? È alla sua seconda esperienza in serie A dopo quella dell’ano scorso con la maglia dell’Empoli quando segnò 8 reti. È arrivato a Cagliari in estate e con 4 reti sta contribuendo alla missione salvezza della squadra allenata dal napoletano Fabio Pisacane.

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Da Castellammare a Cagliari, passando per Brescia dove la sua famiglia si è trasferta quando lui era ancora un bambino. Sebastiano è cresciuto nelle giovanili dell’Inter (squadra che lo ha mandato in prestito in Sardegna) e adesso sogna il grande salto. È un attaccante fisico sì, ma anche di manovra perché aiuta la squadra a salire e gli piace cercare la giocata vincente per mandare a segno i compagni. A 23 anni sta cercando la sua consacrazione e contro il Napoli, domani, vuole dimostrare ulteriormente il suo valore.