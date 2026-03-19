C’è anche un poco di Napoli nel premio Farina 2026! – Il Mattino

“Napoli non è una città, è un mondo. Napoli non è solo a Napoli, ma la trovi ovunque”, così parlava in una recente intervista il cantautore Marco Masini. Ebbene ripartendo dalle sue ultime parole possiamo confermarlo, è possibile trovare un pizzico di napoletanità quasi in ogni contesto. L’abbiamo visto nell’ultima edizione di Sanremo, con Sal Da Vinci vincitore, o, scavando più nel passato, con Paolo Sorrentino vincitore dell’Oscar.

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L’ennesimo pizzico di napoletanità anche nel Premio Farina del 2026, come riporta l’edizione odierna da Il Mattino: