CdS – Napoli-Milan, previsto ancora un sold out al Maradona, aspettando novità dalla prevendita

I tifosi partenopei, quelli residenti in Campania, non potranno seguire il Napoli in trasferta domani a Cagliari, per l’ultima prima della sosta per le nazionali, e allora l’appuntamento è al Maradona per Napoli-Milan. Il Corriere dello Sport scrive: “Per tutti gli altri, dunque, la grande attesa è per Napoli-Milan del 6 aprile, a Pasquetta, dopo la sosta, allo stadio Maradona. Previsto il sold out, aspettando novità dalla prevendita (partita martedì): questi sono i giorni dedicati agli abbonati che hanno priorità per un biglietto extra. Da domani, invece, al via la seconda fase per i possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. A seguire anche una terza fase per i possessori di Membership Premium e una quarta libera”.

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