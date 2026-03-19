Cagliari-Napoli, le probabili scelte di mister Conte

Il Napoli affronterà domani all’Unipol Domus il Cagliari di Pisacane per la trentesima giornata di campionato di Serie A, ultima prima della sosta per le nazionali. Il Mattino ipotizza le scelte di mister Conte, dove dovrebbero scendere in campo dal primo minuto sia De Bruyne che McTominay. Per quel che riguarda Anguissa, non ancora al top, e Lukaku, inizieranno la gara dalla panchina. In difesa rivedremo Meret in porta, Buongiorno e Olivera, e uno fra Beukema e Juan Jesus. Per quanto riguarda le fasce, invece, ancora spazio per Politano e Spinazzola.

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