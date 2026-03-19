NewsCalcioNapoli

Cagliari-Napoli, le probabili scelte di mister Conte

By Emilia Verde
0

Il Napoli affronterà domani all’Unipol Domus il Cagliari di Pisacane per la trentesima giornata di campionato di Serie A, ultima prima della sosta per le nazionali. Il Mattino ipotizza le scelte di mister Conte, dove dovrebbero scendere in campo dal primo minuto sia De Bruyne che McTominay. Per quel che riguarda Anguissa, non ancora al top, e Lukaku, inizieranno la gara dalla panchina. In difesa rivedremo Meret in porta, Buongiorno e Olivera, e uno fra Beukema e Juan Jesus. Per quanto riguarda le fasce, invece, ancora spazio per Politano e Spinazzola.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

CdS – Napoli-Milan, previsto ancora un sold out al Maradona, aspettando novità…

News

Incidente Noa Lang, il giocatore sarà operato a Liverpool

News

Tifosi azzurri, contro il Cagliari ancora una trasferta col settore ospiti vuoto

News

Cagliari-Napoli, cambio tattico per Conte

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.