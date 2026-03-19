Cagliari-Napoli, i precedenti che sorridono agli azzurri!

Anticipo della 30esima giornata di Serie A. Alla Unipol Domus di Cagliari arriva il Napoli.

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Partenopei che puntano al 2° posto dopo lo stop del Milan e che cercano di tenere lontani i rivali per un posto Champions. Cagliari che non si trova in un momento positivo, non vince dal 31 gennaio (4-0 vs Verona), e che è andato in ritiro per volere degli stessi giocatori. Quest’anno hanno già dato filo da torcere ai partenopei, anche se i precedenti sorridono agli azzurri.

L’ultima vittoria per il Cagliari in casa risale al 2009 (2-0), dopo questa 5 pareggi e 9 vittorie per il Napoli in Sardegna. In totale le due squadre si sono affrontate 91 volte, con bilancio nettamente a favore dei partenopei, con 43 vittorie contro le 14 dei rossoblù e 34 pareggi.