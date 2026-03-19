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Cagliari-Napoli, cambio tattico per Conte

By Emilia Verde
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Prima delle sosta per le nazionali, il Napoli dovrà affrontare il Cagliari per la trentesima giornata di campionato, e per Conte, visti i rientri importanti, sarà cambio tattico dal primo minuto. Il Corriere dello Sport scrive: “Collezionare la quarta vittoria consecutiva dopo le tre con Verona, Torino e Lecce non sarà impresa facile, questo Conte lo sa benissimo, e così ha pensato di cambiare qualcosa dal primo minuto. Orientato proprio dall’esperienza dell’ultima partita al Maradona, contro il Lecce: primo tempo in balia delle onde e secondo a comandare sotto le luci della ribalta riaccese da Kevin e McTominay, dentro dal primo minuto della ripresa per Elmas e Anguissa. Uno molto stanco dopo le grandi manovre di un periodo pieno di impegni e di straordinari, e l’altro piuttosto scarico dopo una lunga assenza. A Cagliari, probabilmente, ne giocherà uno solo o magari anche nessuno, si vedrà, anche perché bisognerà valutare in che modo Conte intenderà gestire Scott, De Bruyne e volendo Lobotka, al rientro dopo due partite a guardare ma ormai pronto a ricominciare”.

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