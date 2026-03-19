Assalto Napoli, ecco la nuova mediana

Per questo domani ritroveranno una maglia da titolare sia Scott McTominay sia Kevin De Bruyne, i due assi che hanno ribaltato il Lecce sabato scorso. Subentrando a inizio ripresa, dopo un primo tempo in cui il Napoli era stato spettatore non pagante.

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Incapace di reagire al gol a freddo di Siebert. E di accendersi in fase offensiva. Non per colpa di Anguissa – in palese ritardo di condizione, come normale che sia – o di Elmas, incappato in una serata no dopo mesi in cui ha fatto gli straordinari fuori ruolo. Semplicemente perché il Napoli, con Scott e Kevin, cambia pelle. E indossa, con un’altra personalità, il vestito dei campioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport