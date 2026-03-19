Cagliari-Napoli: si avvicina il match

Subito dentro, per aumentare i giri del motore e la qualità del Napoli. Di nuovo insieme, ma stavolta dal primo minuto, per evitare di regalare ancora un tempo all’avversario. Perché a Cagliari non ci sarà la spinta del Maradona, nessun sostegno extra per andare oltre alle difficoltà. Il Napoli deve semplicemente fare il Napoli: controllare il match, gestirlo e non subirlo. Tornare a essere dominante, insomma, come chiede Antonio Conte. L’emergenza al centro è quasi sparita, ora si può gestire, scegliere, puntare su chi dà più garanzie.

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Fonte: Gazzetta dello Sport