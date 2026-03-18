Verso il sold out di Pasquetta: è cominciata Napoli/Milan

Il Maradona non ha mai tradito in questa stagione e figuriamoci se lo fa in occasione dei big match. In più, stavolta si tratterà di festeggiare la Pasquetta in modo alternativo, quindi, perchè no? Si prevede l’ennesimo sold out ed è già partita la caccia al biglietto. Comincia Napoli/Milan. Scrive il CdS: “Da ieri priorità agli abbonati che in queste ore possono acquistare un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Da venerdì partirà la seconda fase di vendita riservata proprio ai possessori di Fidelity Card mentre da mercoledì prossimo al via la terza fase per chi, invece, ha sottoscritto la Membership Premium SSC Napoli. Grande attesa per tutti gli altri, con la vendita libera che partirà solo dalle 12 di venerdì prossimo, il 27 marzo, con il rischio concreto che molti biglietti saranno già terminati. Ci sarà grande folla virtuale per gli ultimi posti. D’altronde Napoli-Milan è partita da sold out annunciato, anche se la prevendita è appena cominciata. La media in casa ad oggi è di oltre quarantasettemila spettatori a partita. E l’entusiasmo è sempre contagioso. Per tutti questi motivi, non è difficile credere che saranno in tantissimi, in cinquantamila, a sostenere gli azzurri contro i rossoneri di Allegri per l’ultima vera sfida di cartello in casa. Nelle ultime cinque, infatti, oltre al Milan, il Napoli affronterà in ordine Lazio, Cremonese, Bologna e Udinese”

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