Verso Cagliari-Napoli, le parole di papà Borrelli – Stile Tv
In vista della delicata trasferta di Cagliari, il Napoli si prepara ad affrontare una squadra a caccia di punti salvezza. Dopo la brutta sconfitta di Pisa, gli uomini di Fabio Pisacane affrontano i Campioni d’Italia in carica. Nella sfida del Maradona i rossoblù misero molto in difficoltà i Partenopei che riuscirono a spuntarla solo all’ultimo minuto, stesso copione in Coppa Italia che ha visto i partenopei trionfare solo ai rigori.
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Borrelli, papà di Gennaro Borrelli, calciatore del Cagliari.
“La stagione di Gennaro è positiva, il mister ha fatto un grande lavoro su di lui. Gennaro è nato a Campobasso, mia moglie è molisana ma è cresciuto a Napoli. Il suo desiderio è giocare con la maglia del Napoli, è un desiderio di tutti i napoletani, anche il mio quando giocavo! Noi abbiamo un senso di appartenenza che va al di là di tutto, è un qualcosa che ci rende unici nel Mondo. Giro tanto e devo dire che Napoli è unica, si vedono tante cose positive e come stile di vita e qualità di vita è migliorato tantissimo.
Io sono uscito dal settore giovanile del Napoli, gli anni bui li ho vissuti tutti. Oggi il Napoli è diventata una società importantissima, poi abbiamo uno dei migliori allenatori del mondo.
Il procuratore di Gennaro è Romualdo Corvino, è una persona molto seria e tengo tantissimo a lui. Mi ritengono uno di famiglia ed è un onore per me far parte di questa famiglia.
Rinnovo fino al 2029 col Cagliari? Direttore e allenatore hanno dimostrato grande attaccamento al ragazzo.
L’anno scorso c’è stato davvero l’interesse del Napoli per Gennaro, poi sono state fatte altre scelte, anche da parte del Napoli. Noi rispettiamo tutto e non c’era solo il Napoli, ma la soluzione migliore per noi era Cagliari.
Napoli è la mia città e non me ne vogliano ma farò il tifo per il Cagliari. Non so se Gennaro riuscirà a recuperare, c’è la possibilità, ma il Cagliari deve uscire quanto prima dalla zona pericolosa”.