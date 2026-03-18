Verso Cagliari-Napoli, le parole di papà Borrelli – Stile Tv

“La stagione di Gennaro è positiva, il mister ha fatto un grande lavoro su di lui. Gennaro è nato a Campobasso, mia moglie è molisana ma è cresciuto a Napoli. Il suo desiderio è giocare con la maglia del Napoli, è un desiderio di tutti i napoletani, anche il mio quando giocavo! Noi abbiamo un senso di appartenenza che va al di là di tutto, è un qualcosa che ci rende unici nel Mondo. Giro tanto e devo dire che Napoli è unica, si vedono tante cose positive e come stile di vita e qualità di vita è migliorato tantissimo.