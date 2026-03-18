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Un ‘Oscar’ in Ucraina per Sean Penn: “Fatto con resti di un vagone colpito dai russi”

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Agli Oscar 2026 ha vinto la statuetta come Miglior attore non protagonista, ma Sean Penn non ha partecipato alla cerimonia a Los Angeles (e quindi non ha ritirato il premio) per recarsi nuovamente in Ucraina. E lì, a sorpresa, ha ricevuto una statuetta speciale: la forma è proprio quella di un Oscar ma è realizzata con il metallo di un vagone ferroviario danneggiato da un attacco russo. 

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A consegnarglielo Oleksandr Pertsovskyi, Ceo delle Ferrovie Ucraine, che sui social ha condiviso il video dell’incontro. “Ti stai perdendo l’Oscar, quindi abbiamo realizzato questo per te. È fatto con un vagone ferroviario danneggiato dai russi. Non è oro, ma è molto vero”, dice Pertsovskyi all’attore nel filmato. 

L’attore, da sempre sostenitore della causa ucraina, ha visitato il Paese più volte dall’inizio dell’invasione russa, anche per co-dirigere un documentario dedicato al presidente Volodymyr Zelensky. Sull’ “Oscar ucraino” questa dedica in inglese: “Questo metallo ha portato milioni di persone lontano dalla guerra. Poi è arrivato un missile russo. Non l’abbiamo trasformato in un’arma, ma in gratitudine per te. Per il tuo talento. Per il tuo coraggio di stare al fianco dell’Ucraina”. 

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