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Svizzera, cabinovia precipita per il forte vento: almeno un morto a Engelberg

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Una cabinovia è precipitata vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera, a causa del forte vento. Lo scrive il quotidiano ‘Blick’ spiegando che i soccorritori sono sul posto e che c’è almeno un ferito. Testimoni hanno infatti riferito che una persona ”è stata rianimata sul posto per 30 minuti” ed è stata portata via dai soccorritori. Al momento non è chiaro quante persone fossero sulla cabinovia. 

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Il sito ’20 Minutes’ ha diffuso un video amatoriale che mostra la cabina rotolare più volte lungo un pendio. Gli impianti di risalita sono stati chiusi a causa del forte vento, che ha portato anche ad annullare una gara che era in programma nel comprensorio sciistico. 

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