Spinazzola, due mesi per convincere il Napoli

Il futuro di Leonardo Spinazzola è tutto da scrivere. Il laterale azzurro ha davanti a sé due mesi decisivi per convincere il SSC Napoli a proporgli il rinnovo di contratto per un’altra stagione. In scadenza il 30 giugno, Spinazzola si gioca tutto nel finale di campionato. A 33 anni, però, la situazione non è semplice: il club guidato da Aurelio De Laurentiis valuta con attenzione costi e prospettive. L’ingaggio del giocatore è elevato e al momento non esistono trattative ufficiali. Nonostante questo, Spinazzola ha già vinto una prima sfida: ha conquistato la fiducia di Antonio Conte, diventando un punto fermo nel nuovo assetto tattico. Da inizio 2026 è tornato stabilmente titolare, soprattutto nel ruolo di centrocampista di sinistra. Il finale di stagione sarà decisivo: nove partite per guadagnarsi un altro anno in azzurro o, in alternativa, prepararsi a una nuova avventura lontano da Napoli.

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