Shock Lang, amputazione dopo infortunio. In ospedale per l’intervento

Il 26enne nazionale olandese ha perso l’equilibrio in Liverpool-Galatasaray ed è finito violentemente contro la recinzione perimetrale. Una volta a terra, Lang si è accasciato visibilmente dolorante, portandosi subito la mano al dito colpito. Il danno è apparso immediatamente grave agli occhi di tutti: dai replay televisivi si nota chiaramente un profondo taglio al dito, probabilmente causato dall’impatto con la rete o con qualche elemento metallico della recinzione. Il personale medico è intervenuto prontamente sul posto.

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A Lang è stato somministrato ossigeno per gestire il dolore e lo shock, prima che venisse portato fuori dal campo su barella per ulteriori accertamenti. L’episodio ha interrotto momentaneamente il match e ha lasciato i tifosi del Galatasaray con il fiato sospeso, considerando l’importanza del giocatore nella rosa di Istanbul.

Mustafa Mandev, giornalista, ha così riportato: “Noa Lang ha un dito amputato; è rimasto incastrato tra due cartelloni pubblicitari. Dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico”.

Il giocatore è stato già trasportato verso l’ospedale per l’operazione chirurgica. Il Napoli segue la situazione a distanza.

Fonte: Mustafa Mandev (Tivibu spor)