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Serie B, gli azzurri Rao e Hasa brillano: gloria anche per Lorenzo Insigne

By Giovanni Esposito
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Da pochi minuti si è concluso il trentunesimo turno di Serie B. Vince il Venenzia che allunga sul Monza. Colpo play-off per l’Avellino che batte 3-2 il Sudtirol, mentre il Pescara supera 3-0 la Virtus Entella. Nel successo degli abruzzesi, che tiene vivo il sogno salvezza, da segnalare il gol di Insigne. L’ex capitano azzurro si è reso autore anche di due assist.

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Emanuele Rao ha trovato il gol nella sconfitta del Bari sul campo del Frosinone. Sorriso anche per Hasa che ha segnato uno dei due gol con cui la Carrarese ha avuto ragione della Sampdoria.

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