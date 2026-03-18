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Serie A, salta la panchina della Cremonese: arriva Giampaolo!

By Daniele Garofalo
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Fatale la sconfitta della Cremonese di Lunedi sera! L’importantissimo scontro diretto contro la Fiorentina, terminato 1-4, si è rivelato fatale per Davide Nicola.

Come riporta l’edizione odierna di Adkronos Davide Nicola non è più l’allenatore della Cremonese. Il club grigiorosso lo ha comunicato con una nota ufficiale: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.

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Per sostituirlo c’è Marco Giampaolo. Al momento, la Cremonese è quartultima con 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, a 9 giornate dalla fine del campionato.
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