Serie A, salta la panchina della Cremonese: arriva Giampaolo!

Fatale la sconfitta della Cremonese di Lunedi sera! L’importantissimo scontro diretto contro la Fiorentina, terminato 1-4, si è rivelato fatale per Davide Nicola.

Come riporta l’edizione odierna di Adkronos Davide Nicola non è più l’allenatore della Cremonese. Il club grigiorosso lo ha comunicato con una nota ufficiale: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.