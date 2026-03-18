Rastelli: “Ecco come gestire i Fab 4. L’Oscar della stagione? Lo do a McTominay”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto l’allenatore Massimo Rastelli. Di seguito le parole dell’allenatore.

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“Chi schiero a centrocampo dei Fab4? Schiererei chi sta meglio di condizione. Sicuramente uno tra Lobotka o Gilmour e McTominay, mentre gestirei più De Bruyne e Anguissa. Quando resti fuori tanto tempo non è semplice, meglio fare degli spezzoni a fine partita con gli avversari più stanchi. Tutti e quattro insieme? Quando hai giocatori così forti è giusto farli giocare. Il Napoli di inizio stagione era quella squadra ibrida, pur mantenendo sulla carta quel 4-3-3, nella fase di possesso cercavano di ritrovare le posizioni, specialmente De Bruyne. Quanto è difficile giocare a Cagliari? Rispetto ad altri stadi italiani il terreno di gioco è qualche metro più stretto, è più problematico. E ha gli spalti attaccati al terreno di gioco, c’è quasi sempre sold-out, il Cagliari in casa trova sempre una motivazione in più. Pisacane? Sta cercando di portare il Cagliari alla salvezza, poi bisognerà capire quali ambizioni avrà il mister. L’oscar della stagione? Lo darei a McTominay, un giocatore che vorrei sempre avere in squadra. L’Inter può perdere il campionato? Solo l’Inter può perderlo, ha nove punti di vantaggio dal Napoli e otto dal Milan. Servirebbe solo un inciampo dei nerazzurri, magari nelle prossime tre con degli appuntamenti un po’ più difficili”