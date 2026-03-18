Numeri preoccupanti: troppi gol subiti

I numeri raccontano meglio di ogni parola il momento difficile del Napoli: 47 gol incassati dall’inizio della stagione in tutte le competizioni e solo 13 clean sheet. Nemmeno l’alternanza tra Alex Meret e Vanja Milinković-Savić ha cambiato il trend. Il problema, infatti, sembra strutturale e non legato ai singoli. Una statistica che pesa e che rischia di compromettere gli obiettivi stagionali, soprattutto in ottica qualificazione europea. Per una squadra con ambizioni di vertice, questi numeri rappresentano un campanello d’allarme evidente.

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