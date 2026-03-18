Nazionale e futuro: tra Italia e nuove sfide

Le buone prestazioni con il Napoli hanno riaperto a Spinazzola anche le porte della Nazionale italiana di calcio. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso lo ha richiamato, premiando la sua costanza e la ritrovata condizione. Il giocatore ha già collezionato presenze recenti e punta a restare nel giro azzurro, con l’obiettivo di partecipare agli impegni futuri e magari volare in America a giugno. Non sarà una prima scelta assoluta, ma rappresenta comunque una risorsa affidabile. In Nazionale, Spinazzola è uno dei pochi superstiti della generazione precedente, insieme a Gianluigi Donnarumma. Un segno di longevità e resilienza. Intanto, al Napoli continua la sfida interna sulla fascia sinistra con Olivera e Gutierrez. Ma quando è in forma, difficilmente gli viene preferito qualcun altro. Tra club e Nazionale, il finale di stagione dirà tutto: rinnovo, addio o nuova avventura. Per Spinazzola, ancora una volta, è il momento di scegliere se lasciare o raddoppiare.

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