spinazzola napoli
NewsCalcioNapoli

Nazionale e futuro: tra Italia e nuove sfide

By Sara Di Fenza
0

Le buone prestazioni con il Napoli hanno riaperto a Spinazzola anche le porte della Nazionale italiana di calcio. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso lo ha richiamato, premiando la sua costanza e la ritrovata condizione. Il giocatore ha già collezionato presenze recenti e punta a restare nel giro azzurro, con l’obiettivo di partecipare agli impegni futuri e magari volare in America a giugno. Non sarà una prima scelta assoluta, ma rappresenta comunque una risorsa affidabile. In Nazionale, Spinazzola è uno dei pochi superstiti della generazione precedente, insieme a Gianluigi Donnarumma. Un segno di longevità e resilienza. Intanto, al Napoli continua la sfida interna sulla fascia sinistra con Olivera e Gutierrez. Ma quando è in forma, difficilmente gli viene preferito qualcun altro. Tra club e Nazionale, il finale di stagione dirà tutto: rinnovo, addio o nuova avventura. Per Spinazzola, ancora una volta, è il momento di scegliere se lasciare o raddoppiare.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Piccari: “Scudetto? Il Napoli può ancora crederci”

News

Cosenza: “Stadio Maradona in corsa per gli Europei, nessuna esclusione”

News

La rinascita dopo l’infortunio e la fiducia degli allenatori

News

Spinazzola, due mesi per convincere il Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.