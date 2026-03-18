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Napoli: occhi su un bomber della Serie A per giugno

By Emanuele Arinelli
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Il Napoli guarda già alla prossima estate con un ventaglio di idee ampio ma ben definito.

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Diversi i nomi monitorati in Serie A. Tra questi c’è Tiago Gabriel del Lecce, visto di recente al Maradona: classe 2004, rappresenta un investimento interessante sia per prospettiva che per lista, essendo ancora Under 23 anche nella prossima stagione. Sulla stessa linea si inserisce il profilo di Maximo Perrone, centrocampista argentino con passaporto comunitario e 23 anni, che potrebbe lasciare Como soprattutto in caso di addio di Fabregas.

Attenzione anche a Mateo Pellegrino del Parma, classe 2001, seguito per un possibile ruolo nelle rotazioni offensive alle spalle del titolare nella prossima stagione. Infine, secondo quanto riportato da ilmattino, resta da monitorare anche la situazione legata a Lucca: il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello dei ducali nelle prossime settimane, una volta concluso il prestito al Nottingham.

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