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Napoli, difesa in crisi: Conte cerca la svolta

By Sara Di Fenza
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Il SSC Napoli deve invertire la rotta. La difesa, da sempre punto di forza delle squadre di Antonio Conte, è diventata il vero tallone d’Achille degli azzurri. Il dato è allarmante: almeno un gol subito nelle ultime 11 partite tra campionato e coppe. Un rendimento che stride con la filosofia dell’allenatore, da sempre ossessionato dall’equilibrio e dalla solidità difensiva. Conte lavora senza sosta per “chiudere la porta” e ritrovare quella compattezza che ha caratterizzato le sue squadre vincenti. La sensazione è che il finale di stagione passi inevitabilmente dalla capacità di tornare a difendere con efficacia.

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