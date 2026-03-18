Marianucci, stagione difficile al Torino: rientro al Napoli a fine anno

Il quotidiano Tuttosport analizza la situazione di Luca Marianucci, difensore che a fine stagione farà ritorno al Napoli dopo il prestito al Torino. L’esperienza in granata non ha soddisfatto le aspettative iniziali, pochissimo spazio, vivendo un rapido ridimensionamento nel corso dell’annata.

Factory della Comunicazione

Marianucci aveva esordito appena 24 ore dopo il suo arrivo, scelto subito da Baroni per la sfida contro il Lecce. Successivamente, però, sono arrivate le prime esclusioni: inizialmente a Genova, poi la perdita definitiva del posto, con panchine contro Lazio e Napoli e un impiego limitato al solo recupero nella gara con il Parma.

Il ritorno al Napoli appare quindi inevitabile, con il club azzurro chiamato a valutare il futuro del difensore dopo una stagione caratterizzata da poche opportunità e margini di crescita molto limitati.