Live Champions League, il Barcellona dilaga: 7-2 al Newcastle!
Anticipo delle 18:45 pirotecnico tra Barcellona e Newcastle, il Barcellona dilaga e vola ai quarti di finale.
Dopo un rocambolesco primo tempo terminato 3-2, gli inglesi sembravano in partita, ma il secondo tempo si è rivelato tutta un’altra storia, 3 gol in 10 minuti per i catalani che hanno indirizzato il match verso il 7-2 finale (8-3 risultato complessivo).
Di seguito il tabellino della gara:
Tabellino Barcellona – Newcastle United 7 – 2
MARCATORI: 6′ pt D. Raphinha (B), 15′ pt A. Elanga (N), 18′ pt M. Bernal (B), 28′ pt A. Elanga (N), 52′ pt Rig. N. Lamine Yamal (B), 7′ st F. López (B), 11′ st R. Lewandowski (B), 16′ st R. Lewandowski (B), 27′ st D. Raphinha (B)
BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia (↓ 38′ st) , E. Garcia (↓ 21′ pt), P. Cubarsi, G. Martin, J. Cancelo (↓ 21′ st), M. Bernal, G. Pedri, N. Lamine Yamal, F. López (↓ 21′ st), D. Raphinha, R. Lewandowski (↓ 21′ st)
A disposizione: D. Kochen, W. Szczesny (↑ 38′ st) , R. Araujo (↑ 21′ pt), A. Cortes, X. Espart (↑ 21′ st), M. Casado, D. Olmo (↑ 21′ st), M. Rashford, P. Gavi, T. Marques, G. Ferràn Torres (↑ 21′ st), R. Bardghji
All: Flick Hans-Dieter
NEWCASTLE UNITED (4-3-3): A. Ramsdale, K. Trippier (↓ 1′ st), M. Thiaw, D. Burn, L. Hall, J. Ramsey, S. Tonali (↓ 11′ st), C. Joelinton (↓ 19′ st), A. Elanga (↓ 19′ st), A. Gordon ( ↓ 37′ st) , H. Barnes
A disposizione: N. Pope, J. Ruddy, S. Botman (↑ 19′ st), V. Livramento (↑ 1′ st), A. Murphy, J. Willock (↑ 11′ st), S. Neave, W. Osula (↑ 37′ st) , J. Murphy (↑ 19′ st), N. Woltemade, Y. Wissa
All: Howe Edward John Frank
AMMONITI: 18′ pt C. Joelinton (N), 44′ pt G. Pedri (B), 44′ pt P. Cubarsi (B), 51′ pt K. Trippier (N), 15′ st J. Willock (N)
ARBITRO: F. Letexier
STADIO: Spotify Camp Nou, Barcellona