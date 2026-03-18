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Live Champions League, il Barcellona dilaga: 7-2 al Newcastle!

By Daniele Garofalo
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Anticipo delle 18:45 pirotecnico tra Barcellona e Newcastle, il Barcellona dilaga e vola ai quarti di finale.

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Dopo un rocambolesco primo tempo terminato 3-2, gli inglesi sembravano in partita, ma il secondo tempo si è rivelato tutta un’altra storia, 3 gol in 10 minuti per i catalani che hanno indirizzato il match verso il 7-2 finale (8-3 risultato complessivo).

Di seguito il tabellino della gara:

Tabellino Barcellona – Newcastle United 7 – 2

MARCATORI: 6′ pt D. Raphinha (B), 15′ pt A. Elanga (N), 18′ pt M. Bernal (B), 28′ pt A. Elanga (N), 52′ pt Rig. N. Lamine Yamal (B), 7′ st F. López (B), 11′ st R. Lewandowski (B), 16′ st R. Lewandowski (B), 27′ st D. Raphinha (B)

BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia (↓ 38′ st)  , E. Garcia (↓ 21′ pt), P. Cubarsi, G. Martin, J. Cancelo (↓ 21′ st), M. Bernal, G. Pedri, N. Lamine Yamal, F. López (↓ 21′ st), D. Raphinha, R. Lewandowski (↓ 21′ st)
A disposizione: D. Kochen, W. Szczesny (↑ 38′ st) , R. Araujo (↑ 21′ pt), A. Cortes, X. Espart (↑ 21′ st), M. Casado, D. Olmo (↑ 21′ st), M. Rashford, P. Gavi, T. Marques, G. Ferràn Torres (↑ 21′ st), R. Bardghji
All: Flick Hans-Dieter

NEWCASTLE UNITED (4-3-3): A. Ramsdale, K. Trippier (↓ 1′ st), M. Thiaw, D. Burn, L. Hall, J. Ramsey, S. Tonali (↓ 11′ st), C. Joelinton (↓ 19′ st), A. Elanga (↓ 19′ st), A. Gordon ( ↓ 37′ st) , H. Barnes
A disposizione: N. Pope, J. Ruddy, S. Botman (↑ 19′ st), V. Livramento (↑ 1′ st), A. Murphy, J. Willock (↑ 11′ st), S. Neave, W. Osula (↑  37′ st) , J. Murphy (↑ 19′ st), N. Woltemade, Y. Wissa
All: Howe Edward John Frank

AMMONITI: 18′ pt C. Joelinton (N), 44′ pt G. Pedri (B), 44′ pt P. Cubarsi (B), 51′ pt K. Trippier (N), 15′ st J. Willock (N)

ARBITRO: F. Letexier

STADIO: Spotify Camp Nou, Barcellona

 

 

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