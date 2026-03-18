L’ estate in “Premier”, due big italiani sono i primi nella lista del Napoli

Calciomercato Napoli, obiettivi in Premier League

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Se il Napoli dovesse operare cessioni importanti, penserebbe anche al colpo ad effetto sul mercato. Due potrebbero essere le opportunità da cogliere in Premier League la prossima estate: la prima si chiama Calafiori, perché il 2002 non è certo di restare in Inghilterra ancora una volta. L’Arsenal non lo venderebbe a cuor leggero, ma qualcosa non sembra essere andata al meglio in queste due stagioni. Dopo l’infortunio di gennaio, ha giocato titolare da solo in un’occasione (contro l’Everton) in campionato. L’altra carta è quella di Sandro Tonali: classe 2000, la stella del centrocampo della nazionale è seguita anche dalla Juventus. Fonte: Il Mattino