KDB e Big Rom: Garcia si fida e li chiama entrambi

Uno sta meravigliando un po’ tutti, non per la classe, quella da sempre cristallina, ma per la condizione post infortunio, serio, molto serio. L’altro sta procedendo a piccoli passi e pochi minuto alla volta, ma è già risultato decisivo. Il Napoli conta su di loro per il rush finale, ma anche in patria non si fa ameno di loro. Scrive il CdS: “Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono pronti a tornare in nazionale dopo cinque e nove mesi. Rudi Garcia, il ct del Belgio, dovrebbe comunicare venerdì ufficialmente la lista dei convocati per le amichevoli contro gli Stati Uniti e il Messico e nell’elenco sono attesi sia KDB sia Big Rom. Le due leggende del calcio belga possono continuare a sognare il quarto Mondiale delle rispettive carriere e ancora insieme: erano fianco a fianco al debutto iridato in Brasile, nel 2014, e poi anche in Russia nel 2018 e in Qatar nel 2022. Compagni, totem, amici, finanche coinquilini a Londra per un mesetto nell’estate 2013, quando si ritrovarono entrambi al Chelsea fino alla cessione di Lukaku all’Everton sul gong del mercato estivo. Il 6 marzo, poi, hanno anche firmato un’altra piccola, grande pagina di storia personale: hanno condiviso qualche minuto in uno dei cinque campionati top d’Europa. Da compagni nel Napoli, entrambi in campo nel finale della sfida con il Torino: una pietra miliare, la partita numero 83 sotto la stessa bandiera“

Factory della Comunicazione