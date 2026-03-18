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Iran, direttrice intelligence Usa smentisce Trump: “Teheran non ha tentato di ricostruire capacità nucleare dopo giugno 2025”

By Adnkronos
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(Adnkronos) – L’Iran non ha tentato di ricostruire i programmi per l’arricchimento dell’uranio dopo che le sue capacità sono state distrutte nei bombardamenti di Israele e Usa nel giugno del 2025. E’ quanto ha detto Tulsi Gabbard, testimoniando di fronte al Senato, con una dichiarazione che sembra essere in contraddizione con le giustificazioni dell’attacco avanzate da Donald Trump. “Come risultato dell’Operation Midnight Hammer, il programma iraniano di arricchimento dell’uranio è stato obliterato – ha detto la direttrice del National Intelligence – non ci sono stati tentativi da allora di ricostruire la capacità di arricchimento dell’uranio”.  

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