Infortuni e assenze: emergenza continua

A complicare la situazione ci sono stati anche i numerosi infortuni che hanno colpito il reparto difensivo. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è l’ultimo in ordine di tempo a fermarsi dopo il problema accusato contro la Fiorentina. Conte ha dovuto spesso reinventare la linea difensiva, trovando soluzioni d’emergenza. Ora però spera di recuperare pedine fondamentali: Juan Jesus potrebbe rientrare già per la sfida di Cagliari, mentre cresce la condizione di Alessandro Buongiorno. Importante anche il recupero di Amir Rrahmani, leader della difesa e riferimento per tutto il reparto. Il suo ritorno potrebbe dare stabilità a una linea che ne ha fortemente sentito la mancanza.

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