Il Mattino – Occhio alla Mls, De Bruyne nel mirino

Manca ancora un pò alla fine del campionato e all’apertura del mercato estivo, ma le voci che riguardano alcuni calciatori iniziano a girare, in particolare, come riporta Il Mattino, pare che il Chicago abbia messo gli occhi, e non è la prima volta, su Kevin De Bruyne.

“Attenzione alla Mls: è tornata alla carica per Kevin De Bruyne. Da Chicago, le richieste potrebbero riproporsi come era stato un anno fa, quando lasciava il Manchester City e doveva scegliere la nuova destinazione. Che poi fu azzurra. Il belga, però, non ha intenzione di lasciare il Napoli e il Napoli non ha intenzione di lasciare andare il belga dopo questa stagione disgraziata. Ma le volontà americane ci sono e potrebbero essere rimandate di un anno”.