Il Cagliari ha designato il marcatore di Kevin De Bruyne

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Emanuele Casini di Radiolina: “La sconfitta contro il Pisa ha lasciato strascichi pericolosi. Ha conquistato solo due punti nelle ultime sei partite. Ci sono ancora sei punti dalla Cremonese. Alcuni giocatori non sono al meglio. Poi qualcosina va storta, come l’espulsione di Sebastiano Esposito contro il Como o l’espulsione di Obert. Chi si può occupare di coprire De Bruyne? Non è escluso che Gaetano, in cabina di regia, possa marcare KDB. Tornerà Esposito, c’è da verificare la condizione di Deiola e Mina, un po’ dolorante contro il Pisa dopo il primo tempo. La squadra si è allenata già ieri. Solo giovedì scopriremo chi sarà a disposizione del mister. Cosa sta lasciando Pisacane in questa stagione? Pisacane sta utilizzando molti giovani, contro il Parma ha messo in campo la formazione più giovane. Poi per tanto tempo alcuni calciatori non li ha potuti usare, come Mina o Deiola. Mazzitelli era rientrato bene, poi si è infortunato. Il mister sta facendo crescere tutta la rosa. Contro le grandi il Cagliari ha giocato con un atteggiamento tattico con 5 difensori in fase difensiva. L’impostazione credo che sarà la stessa anche venerdì: un’impostazione coperta, attenta. Chi può essere ceduto al termine di questa stagione? Elia Caprile, che il Napoli conosce bene. Sembrava già una cifra bassa quando è arrivato in Sardegna. È un portiere di livello altissimo. Lo sta dimostrando anche quest’anno. Poi c’è Rodriguez, il centrale difensivo mancino, c’è anche Esposito che magari non è Pio. E Obert se dovesse essere convocato in Nazionale per il Mondiale può essere un nome”

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